Верховная Рада закончила сегодняшнее заседание, впервые за долгое время рассмотрев все законопроекты на повестке дня.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

Мы уже сообщали, что сегодня депутаты проголосовали за обязательные бомбоубежища в новых постройках, установили мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны, а также поддержали изменения закона о принудительном изъятии имущества во время войны.

Помимо этого были вынесены следующие решения:

Разблокирование подписания законов о дерегуляции трудовых отношений путем отмены постановлений №5371-п, №5371-п1 - не принято, 70 голосов "за";

№0160 - ратификация Финансового соглашения "Программа поддержки профессионально-технического образования в Украине" между Украиной и Европейским инвестиционным банком - 299 голосов;

№7594 - создание ВСК о нарушении законодательства, которые привели к кризисным явлениям на энергетическом рынке Украины накануне и в период вооруженной агрессии РФ - 268 голосов, председателем назначен Алексей Кучеренко из "Батькивщины";

№6067 - содействие трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления работодателям компенсации расходов единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - принят за основу, 244 голосов;

№7595 - постановление об организационно-правовом усовершенствовании порядка обработки в парламенте законопроектов, направленных на адаптацию законодательства Украины к положениям права Европейского Союза - 297 голосов;

№7598 - обращение Верховной Рады Украины к ОНН, Европейской Комиссии и другим партнерам по непризнанию организации и проведения оккупационными администрациями РФ псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины - 299 голосов;

№7599 - назначение Дениса Маслова Председателем правового Комитета ВРУ - 278 голосов;

№7352 - отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации для научных, научно-педагогических и педагогических работников независимо от наличия у них ученого звания и/или ученой степени - принято в целом, 281 голосов;

№7412 - относительно системы перехода от военной карьеры к гражданской жизни - принято в целом, 286 голосов;

№7415 - большая единовременная денежная помощь если военнослужащему, военнообязанному или резервисту после первичного установления инвалидности будет установлена ​​высшая группа инвалидности - принято в целом, 283;

№7464 - предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба являются военнослужащими, на равных условиях в мирное время и в особый период или военное положение - принято в целом, 281 голосов;

№7481 - расширение перечня людей, не подлежащих призыву во время мобилизации на граждан, чьи родные погибли на войне с Россией - принято в целом, 282 голосов;

№6480 - о географических указаниях спиртных напитков - принято за основу, 266 голосов;

№6060- безвозмездная передача из государственной в коммунальную собственность целостных имущественных комплексов предприятий водопроводно-канализационного хозяйства - принято в целом, 260 голосов;

№7422 - повышение доступности медицинской и реабилитационной помощи в условиях военного положения для раненых (без правки #26 о финансировании больниц на оккупированных территориях) - принято в целом, 271 голосов;

№7582 - обращение к ЕС и странам G7, как основателям FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) по поводу усиления борьбы с финансированием терроризма, с финансовыми механизмами, которые использует РФ во избежание санкций - 237 голосов;

Отметим, что законопроект №7475 об определении порядка и способов привлечения подразделений ВСУ и других военных формирований к выполнению задач по усилению охраны государственной границы - не набрал голосов (208) и был отправлен на повторное первое чтение (235).

Напомним, что вчера Верховная Рада вместе с Зеленским проигнорировала воздушную тревогу в Киеве.