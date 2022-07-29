Рада установила мораторий на повышение тарифов на газ и тепло во время войны
Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в целом поддержали 260 народных депутатов.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.
Законом устанавливается, что:
- тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;
- тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;
- цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.
- Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.
19 июля Раде не хватило 6 голосов для утверждения моратория на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.
Ранее "Нафтогаз" заявил, что оставит фиксированную цену на газ для тепловиков до лета 2023 года. После этого объявил о своём дефолте, который может сказаться на повышении тарифов на газ и процентов за кредиты.
Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.