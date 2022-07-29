Верховная Рада одобрила правительственный законопроект о моратории на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду во время войны. Документ в целом поддержали 260 народных депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Проект закона №7427 касается моратория на повышение тарифов в течение военного положения в Украине и 6 месяцев после.

Законом устанавливается, что:

тарифы на услуги распределения природного газа не подлежат увеличению;

тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей не подлежат увеличению;

цена на природный газ для бытовых потребителей не подлежит увеличению от цены, которая применялась в отношениях между поставщиком и бытовыми потребителями по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Законом устанавливается запрет поставщикам природного газа проводить любые действия по принуждению бытового потребителя к оплате задолженности.

19 июля Раде не хватило 6 голосов для утверждения моратория на повышение тарифов на газ и тепло во время войны.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что оставит фиксированную цену на газ для тепловиков до лета 2023 года. После этого объявил о своём дефолте, который может сказаться на повышении тарифов на газ и процентов за кредиты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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