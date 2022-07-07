"Новая почта", которая вместе с "Укрпочтой" возобновила доставку с AliExpress в Украину, обновляет тарифы на международную доставку.

Об этом говорится в пресс-релизе "Новой почты", который есть в распоряжении "Страны".

Как сообщили в компании, тарифы на доставку личных вещей в рамках услуги "Вещи из дома за границу" в Польшу уменьшился на 33%. Но в связи с подорожанием топлива, тариф на глобальную доставку в/из США вырос на 20%, а из других стран - на 10%.

Также вырос тариф на доставку через сервис NP Shopping. Посылка весом 0,5 кг подорожает на 1-2 доллара в зависимости от страны.

Вместе с тем, как сообщалось, "Укрпочта" не меняла стоимость международных отправлений. При этом с 1 июля повысилась стоимость доставки посылок до одного килограмма в пределах Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 134-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июля в обновляемом материале.

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