В СМИ появились видео, как российские военные отправляют из Беларуси посылки с, как предполагается, награбленными в Украине вещами. После этого российский оператор экспресс-доставки грузов СДЭК отключил видеотрансляции из своих почтовых отделений возле Украины.

Об этом сообщает русская служба BBC.

Изначально видео с камер наблюдения службы доставки СДЭК, на которых видно, как российские военные оформляют на почте отправку большого багажа (по данным СМИ - с награбленным имуществом из Украины) начали публиковать оппозиционные белорусские СМИ.

Теперь же журналисты обнаружили, что СДЭК отключил видеотрансляции из своих отделений.

О массовом мародёрстве российскими военными с последующей отправкой награбленного по почте сообщала ранее и украинская разведка. Также, по данным разведки, россияне организовали в Беларуси базар, где продают награбленное в Украине.

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