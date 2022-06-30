С 1 июля "Укрпочта" повышает стоимость доставки посылок. Отправка весом до одного килограмма в пределах Украины подорожает с 31 до 35 гривен. Доставка посылки весом до 15 кг - с 65 до 75 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Доставка в пределах Украины подорожает в среднем на 14%, а в пределах области - на 13%.

Цена на услугу "Укрпочта Экспресс" в среднем вырастет на 14% для пересылки в пределах области и на 16% - в пределах Украины. Посылка до 1 кг по Украине подорожает с 39 до 45 грн.

Кроме того, на 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

Стоимость международных отправлений не изменится.

Ранее мы писали, что как в войну работает доставка интернет-покупок.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".