Украинцы выбрали дизайн новой военной марки от "Укрпочты" в государственном приложении "Дия". Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров у себя на странице в Telegram.

Он рассказал о том, что среди 5 предложенных "Укрпочтой" эскизов победителем стал дизайн "Трактор, тянущий танк". За него проголосовал 41% опрошенных украинцев.

По данным Министерства цифровой трансформации, в опросе приняли участие более 766 тысяч человек. Также параллельно шел опрос в социальных сетях самой "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

"Теперь ждем третью военную марку от "Укрпочты" с новым дизайном. Спасибо, что активно приобщаетесь к электронной демократии в "Дие", - написал у себя на странице Федоров.

Скриншот: Telegram/FEDOROV

Напомним, что в конце мая в голосовании за новую "военную" марку "Укрпочты" победила тема "Доброго вечора, ми з України".

После этого, по словам Смелянского, украинцы прислали 1500 своих эскизов для почтовой марки. Из них специалисты отобрали пять. Мы показывали все варианты, которые вошли в шорт-лист.