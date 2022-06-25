Новая марка с украинским самолетом "Мрiя" выйдет 28 июня. Об этом сообщает Укрпочта. Также к купленным маркам будет прилагаться конверт и открытка.

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По словам пресс-службы Укрпочты, автор иллюстрации, попавшей на марку - София Кравчук, одиннадцатилетняя школьница из Волыни, нарисовавшая ее еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?"

Укрпочта пишет, что эта марка олицетворяет украинскую несокрушимость.

Скриншот: Facebook/Укрпочта

Ранее "Страна" рассказывала, что украинцы выбрали дизайн третьей военной марки от "Укрпочты". Среди 5 предложенных "Укрпочтой" эскизов победителем стал дизайн "Трактор, тянущий танк". За него проголосовал 41% опрошенных украинцев. В опросе приняли участие более 766 тысяч человек. Также параллельно шел опрос в социальных сетях самой "Укрпочты", в котором приняли участие еще 67 тысяч украинцев.

Также мы писали о том, что "Укрпочте" анонсировали выпуск новой почтовой марки, посвященной победе на Евровидении-2022 группы Kalush Orchestra. Директор предприятия Игорь Смелянский пишет, что хочет сделать это как можно скорее.