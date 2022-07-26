По мнению народного депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка, подоплекой сегодняшнего дефолта НАК стали кулуарные войны премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы "Нафтогаза" Юрия Витренко.

В своем Телеграм-канале нардеп назвал возможные последствия дефолта.

Рейтинг "Нафтогаза" точно снизится. И сейчас вряд ли он сможет брать деньги на внешнем рынке. Без государства компания дополнительных денег не найдет.

Даже после войны факт технического дефолта будет еще долго (лет 15) преследовать "Нафтогаз". И это отразится на стоимости будущих долгов. Их смогут взять не под 10%, а под 20%. А брать точно будут (такова специфика компании). И заплатит за это украинский народ.

Сейчас Украине нужно от 3 до 5 миллионов кубометров газа, чтобы нормально пройти отопительный сезон. Минимальная цена такого объема - 5 млрд долларов. Эти деньги Киев рассчитывал брать у международных партнеров. Ситуация с дефолтом точно не будет способствовать этому.

Из-за больших размеров компании дефолт повлияет на другие украинские долговые ценные бумаги, а также на будущие долги других госпредприятий и госдолг.

То, как украинские власти донесли эту тему до инвесторов и доноров, выглядит плохо. Они фактически тоже узнали о дефолте из Телеграм-каналов и от инсайдеров из Кабмина.

Будет ли дефолт влиять на тарифы, наличие газа и поступление в бюджет? Краткосрочно это зависит от многих факторов. Долгосрочно однозначно да.

Представители международных финансовых организаций негативно восприняли ситуацию с дефолтом "Нафтогаза".

Ранее "Страна" приводила официальное заявление "Нафтогаза" о дефолте и его причинах.

Также мы писали, что "Нафтогаз" уже сообщил держателям своих еврооблигаций о дефолте и неплатежах по обязательствам.