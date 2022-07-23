Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "C".

"Процесс, похожий на дефолт, запущен", - сообщило агентство. Также не исключает понижение рейтинга до RD ("ограниченный дефолт").

Началом этого процесса Fitch считает заявление Кабмина Украины о необходимости отсрочки по внешним платежам на два года.

Fitch прогнозирует, что война может продолжаться и в 2023 году, а перспективы "политического урегулирования путем переговоров - весьма слабы".

"Затяжной характер российской военной тактики, которая предполагает широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям", - сообщают в агентстве.

Fitch после начала полномасштабного вторжения России в конце февраля понизило рейтинг Украины с B до CCC.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

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Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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