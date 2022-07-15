Беларусь допустила дефолт по внешним обязательствам - Moody's
В Беларуси, в четверг, 14 июля, наступил дефолт по внешним обязательствам, так как Минск не выплатил в срок проценты по евробондам.
Об этом заявляет рейтинговое агентство Moody's.
Минск, как и Москва, решил оплатить проценты по облигациям (евробондам) не в долларах, а в рублях. Беларусь провела такую выплату еще в конце июня на счета собственного банка. Но западные банки ее не признали. Срок оплаты евробондов истекал 13 июля. То есть со вчерашнего дня Минск в глазах кредиторов объявил дефолт.
Ранее то же самое случилось в России, которая выплатила внешний долг в рублях.
В свою очередь, в Центробанке РФ назвали заявления Moody's о дефолте РФ "оценочным".
Ранее мы разбирались, что значит дефолт России для мировой экономики.
Тем временем, в Украине уже 142-й день продолжается война. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.
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