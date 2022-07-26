НАК "Нафтогаз" сообщил держателям своих еврооблигаций о том, что не будет исполнять обязательства по ним, и о том, что был допущен дефолт.

Соответствующее извещение обнародовал на бирже куратор эмиссии еврооблигаций Kondor Finance plc, контролировавший сделки НАК с кредиторами.

Евробонды НАКа размещались на Ирландской фондовой бирже.

Допустив дефолт, "Нафтогаз" сослался на отказ правительства Украины, которое не дало госкомпании разрешения на платежи по евробондам и вынудило его к дефолту.

Речь идет об отказе гасить трехлетние еврооблигации "Нафтогаза" на $335 млн с процентами, а также о выплате процентов по еврооблигациям 2024 года.

"В теории держатели еврооблигаций теперь могут через европейские суды потребовать свои деньги и отсудить имущество "Нафтогаза". А "Нафтогаз", скорее всего, сошлется на войну как на форс-мажор, пробуждая инвесторов все-таки согласиться на отсрочку", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", НАК в своём заявлении о дефолте указал: "поскольку невыполнение обязательств по еврооблигациям практически лишило Нафтогаз доступа к международному рынку капитала, КМУ своим запретом на выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".

О том, что дело идет к дефолту "Нафтогаза", мы сообщили буквально за час до его объявления.