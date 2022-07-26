Кабмин не разрешил НАК "Нафтогаз", которому иначе грозит дефолт, заплатить по еврооблигациям. Хотя НАК говорил, что деньги аккумулировал.

Об этом сообщил источник "Страны" в правительстве.

Таким образом, сегодня истек последний срок, когда такой платеж должен был быть осуществлен.

Напомним, что ранее "Нафтогаз" в свете военного вторжения России попросил держателей евробондов отсрочить выплаты на два года. В июле "Нафтогаз" должен полностью погасить свой трехлетний выпуск еврооблигаций (размещенный в 2019-м) на $335 млн и заплатить проценты (купоны).

Однако иностранные кредиторы отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплаты долга. По мнению юристов, "Нафтогаз" не имеет проблем с деньгами и считается прибыльным предприятием, поэтому они посоветовали потребовать полного погашения по одному виду облигаций, а также дополнительной выплаты процентов по другому виду ценных бумаг.

Это значило, что либо "Нафтогаз" должен найти деньги и заплатить по прежним условиям, либо объявить дефолт, если инвесторы вдруг не поменяют свою позицию.

Ранее мы разбирались, грозит ли "Нафтогазу" дефолт и как это может сказаться на отопительном сезоне в Украине.