Парламент принял в первом чтении изменения относительно принудительного изъятия имущества во время войны (законопроект №7605).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк у себя в Telegram.

Изменения касаются принудительного изъятия оборудования, которое может использоваться для целей деятельности оборонно-промышленного комплекса. Такое изъятие осуществляется на основании решения СНБО по предложению согласованной областной военной администрацией.

Компенсация отчужденного имущества осуществляется за счет средств госбюджета в течение 5 следующих бюджетных периодов (то есть в течение пяти лет).

"За" проголосовали 256 нардепов.

Как писала "Страна", украинцев освободили от кредитов за разрушенное или поврежденное во время войны имущество.

Впрочем, как сообщил в комментарии "Стране" Дмитрий Разумков, этот законопроект не прекращает начисление тела и процентов по кредиту.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.