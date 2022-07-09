Несколько важных нюансов относительно принятого сегодня законопроекта о приостановке на время войны выплат по ипотеке и автокредитам от нардепа и экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова.

Как сообщил в комментарии "Стране" Дмитрий Разумков, этот законопроект не прекращает начисление тела и процентов по кредиту.

"Как следствие, заемщики по окончании действия военного положения будут вынуждены оплатить огромные суммы непогашенного кредита – в противном случае на них будут наложены санкции, предусмотренные законом или кредитным договором", - объясняет экс-спикер.

Разумков считает, что кредит необходимо "списывать" сразу со дня принятия закона.

Он добавил, что законопроект должен распространяться на более широкий круг пострадавших.

"Нужно "списать" кредиты на недвижимое имущество и транспорт как для граждан, так и для бизнеса , а не только для физических лиц на квартиры до 140 кв. и авто объемом двигателя до 2500. Тут не должно быть дискриминации", - заявил Разумков.

Кроме того, по его мнению, законопроект содержит лазейку для злоупотреблений.

"Предусмотрена "заморозка" кредита даже на повреждённое имущество, которые может быть отремонтировано текущим ремонтом. Как следствие, "заморозкой" кредита могут воспользоваться лица, которым, например, выбило окно в квартире осколком или жилье которых получило другие менее существенные повреждения. То есть ремонт повреждения будет стоить в десятки раз дешевле суммы кредита. Выходит чистый профит: тебе и кредит списали, и жилье целое", - говорит Разумков.

Напомним, сегодня Верховная Рада освободила от выплаты по кредитам заёмщиков, чьё имущество было уничтожено или получило повреждения во время боевых действий. Соответствующие изменения в первом чтении были внесены в Налоговый кодекс.

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