Верховная Рада проголосовала за законопроект №7398 об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений В целом законопроект поддержали 280 нардепов.

Согласно новым строительным нормам, градостроительная документация нового сооружения на региональном и местном уровнях должна содержать раздел по инженерно-техническим мерам гражданской защиты.

Утверждение указанной градостроительной документации при отсутствии такого раздела запрещается.

Иными словами все жилые новостройки и другие новые здания, которые сдаются в эксплуатацию, должны будут иметь бомбоубежища.

Как писала "Стрна", в Украине разрабатывается план восстановления жилых домов и инфраструктуры, уничтоженной российскими захватчиками. В частности, в первом чтении проголосован законопроект №7198, предусматривающий восстановление за счет государства. Однако как такового механизма восстановления разрушенных домов нет, украинцы попросту не могут оформить заявки на выплаты за разрушенное жилье и не знают, когда им ждать компенсаций.

По данным МВД, россияне разрушили более 18 тысяч гражданских объектов в Украине.

В ГСЧС заявили, что защитных сооружений в Украине хватает только для 10% населения. Кроме того, в Украине 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.