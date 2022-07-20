В Украине перед началом нового учебного года готово недостаточное количество бомбоубежищ. Об этом "Стране" сообщила Ирина Верещук, вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины.

"Подготовка бомбоубежищ к новому учебному году - один из приоритетных вопросов сейчас. Из того, что я вижу - бомбоубежища нужно дорабатывать. Там должно быть все необходимое - вода, био-туалеты. Я прекрасно понимаю возмущения родителей, которые боятся и не хотят отдавать своих детей на оффлайн-обучение. В очень малом количестве бомбоубежища готовы. А есть школы, в которых вообще нет бомбоубежищ. Такие образовательные учреждения вообще нельзя рассматривать как объекты, где могут находиться дети и где можно проводить оффлайн-обучение. Тут легкомыслить нельзя. Должен быть ответственный подход", - заявила Ирина Верещук.

Напомним, с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами. Родителей учеников Киева заранее предупреждают, что школы столицы без бомбоубежищ будут работать только дистанционно.

Также, по словам Верещук, дистанционно смогут учиться школьники и студенты на временно оккупированных территориях. Однако для этой категории учащихся остро стоит вопрос закупки ноутбуков.

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