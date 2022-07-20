Абитуриенты, которые выезжают из оккупированных территорий, срочно нуждаются в ноутбуках, чтобы иметь возможность дистанционно учиться в Украине. Об этом "Стране" заявила Ирина Верещук, вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины.

По ее словам, сейчас Минреинтеграции прорабатывает механизм, чтобы наладить для абитуриентов, которые выехали из оккупации, дистанционное обучение. Однако есть проблема: дети приезжают из оккупированных территорий без ноутбуков.

"Оккупанты не разрешают тем, кто выезжает на подконтрольную Украине территорию, провести ноутбуки, а часть их техники уничтожена из-за обстрелов. Я на днях была в Запорожье, куда прибывают люди из оккупированной части области - не видела ни одного человека, который приехал со своим ноутбуком. Если мы хотим, чтобы люди приезжали к нам и учились здесь, нам нужно дать им хотя бы "удочку". А как мы хотим обеспечить их дистанционное обучение, если у них нет ноутбуков?", - рассказала "Стране" Ирина Верещук.

Министр подключает к вопросу обеспечения студентов ноутбуками международных доноров и партнеров, чтобы каждый ребенок, который выехал из оккупации, имел возможность получить ноутбук для учебы. "Я прошу, чтобы все организации, кто сейчас рассматривает возможность помочь переселенцам, взяли именно вопрос ноутбуков за приоритет", - добавила Верещук.

При этом она напомнила, что в этом году в связи с военными действиями процедура поступления в украинские вузы для выходцев из временно оккупированных территорий упрощена.

"Вступительная кампания только началась, поэтому статистики по количеству абитуриентов с оккупированных территорий пока нет. Многие абитуриенты хотят воспользоваться онлайн-возможностью: подать документы и пройти только собеседование. По квоте 2 они будут зачислены. Раньше такая возможность была только для Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, а теперь мы своим приказом расширили эту возможность для абитуриентов из Запорожской и Херсонской областей, и части оккупированной Харьковщины", - отметила Ирина Верещук.

Как писала "Страна", Кабмин опубликовал инструкцию, как поступить в ВУЗ абитуриентам с оккупированных территорий.

Также "Страна" писала, что Кабмин оплатит долги за обучение по контракту 13 тысяч украинских студентов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.