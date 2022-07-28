В Украине есть около 21 тысячи защитных сооружений разного типа. Этого количества достаточно для укрытия только 10% населения.

Об этом сказал директор Департамента организации мер гражданской защиты ГосЧС Виктор Витовецкий, сообщает "Укринформ".

"В настоящее время в Украине на учете состоит около 21 тыс. защитных сооружений. На первый взгляд, цифра большая, но их достаточно для укрытия только около 10% населения", – отметил он.

Витовецкий объяснил, что самые простые укрытия лишь снижают влияние средств поражения на граждан, а защитные сооружения обеспечивают большую защиту.

"Поэтому если мы находимся в защитных сооружениях, то мы в безопасности. Если в самых простых укрытиях – в подвалах, цокольных помещениях – то, к сожалению, только в относительной безопасности", – пояснил представитель ГосЧС.

В свою очередь начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский напомнил, что во время воздушной тревоги в столице метро работает как бесплатное укрытие, то есть в этом случае плата за проход на станции не взимается.

По данным премьера Дениса Шмыгаля, только в каждой десятой школе в Украине есть безопасное укрытие. По всей стране 89% школ оказались без собственных бомбоубежищ.

Менее четверти школ готовы к очной учебе, поскольку школы столицы без бомбоубежищ будут работать только дистанционно. При этом только 11% учебных заведений в стране имеют свои защитные сооружения гражданской защиты.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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