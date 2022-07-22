Только 11% учебных заведений в Украине имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты, в то время, как наличие бомбоубежищ - ключевое условие для запуска оффлайн-обучения. Об этом сообщили в ГосЧС.

"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные сооружения гражданской защиты. Итак, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях", - сказал глава ГосЧС Сергей Крук во время селекторного совещания с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

По словам Крука, законодательством Украины ответственность за организацию укрытий для населения возлагается на местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

"Министерство образования и науки и местные власти должны определиться, какие именно учебные заведения и на каких территориях планируют работать в обычном режиме, а какие - дистанционно. В частности, это касается Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Донецкой, Луганской, частично Сумской и Черниговской областей", - заявил он.

Напомним, как заявляла глава Минреинтеграции Ирина Верещук, школы без бомбоубежищ "нельзя рассматривать как объекты, где могут находиться дети и где можно проводить оффлайн-обучение".

Как писала "Страна", в Минобороны РФ подтвердили нанесение удара по школе в Краматорске, где из-под завалов спасатели извлекли тела троих людей, поисковые работы продолжаются.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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