Школьники Харьковской области начнут учебный год в онлайн-режиме.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона.

"Мы будем ожидать развития военных событий и в зависимости от ситуации (именно в зависимости от ситуации на военном фронте) будем принимать решения по обучению. Однако пока мы готовимся всей областью к обучению онлайн", – сказал Синегубов.

Ранее мы писали, что мэр Харькова Игорь Терехов говорил о том, что из-за постоянных обстрелов в городе новый учебный год начнется дистанционным обучением.

Также "Страна" сообщала, что министр науки и образования Украины Сергей Шкарлет заявил, что местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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