Президент Украины Владимир Зеленский отказался запрещать очное обучение по всей стране во время военного положения.

Зеленский на сайте главы государства ответил на петицию о запрете очного обучения, сообщив, что, согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организовывают начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.

То есть решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будут принимать региональные власти.

Ранее мы писали, что в образовательной среде идет активная работа по возвращению к офлайн-обучению в 2022/23 учебном году, однако безопасность всех участников образовательного процесса остается первоочередной составляющей. Впрочем, в случае опасности, образовательный процесс может уходить на частично, или полностью дистанционный формат. Может вводиться обучение в несколько смен.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.