Зеленский отказался запрещать очное обучение по всей стране во время войны
Президент Украины Владимир Зеленский отказался запрещать очное обучение по всей стране во время военного положения.
Зеленский на сайте главы государства ответил на петицию о запрете очного обучения, сообщив, что, согласно постановлению Кабмина от 24 июня, областные военные администрации вместе с руководителями учебных заведений организовывают начало учебного года в зависимости от ситуации с безопасностью в регионе.
То есть решение о том, ходить детям в школу или учиться онлайн, будут принимать региональные власти.
Ранее мы писали, что в образовательной среде идет активная работа по возвращению к офлайн-обучению в 2022/23 учебном году, однако безопасность всех участников образовательного процесса остается первоочередной составляющей. Впрочем, в случае опасности, образовательный процесс может уходить на частично, или полностью дистанционный формат. Может вводиться обучение в несколько смен.
Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.