Петиция с требованием запретить очное обучение в Украине до завершения военного положения набрала необходимое количество голосов менее, чем за месяц.

Автор петиции указывает, что решение Министерства образования и науки возобновить обучение в школах, среди прочего, не учитывает проблемы беженцев, которые не смогут обучаться в своих школах очно.

После того, как петиция набрала 25 тысяч голосов, ее должен рассмотреть президент.

Ранее одесский активист Демьян Ганул подал петицию Зеленскому о введении в школьной программе предмета "Русофобия".

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.