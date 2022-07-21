Только 23% украинских школ готовы проводить очное обучение в условиях войны.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время селекторного совещания с главами регионов.

По его словам, сейчас в Украине только 11% учреждений образования имеют собственные сооружения гражданской защиты.

Среди новшеств, которые планируются с нового учебного года, это наличие в школах тревожной кнопки для обращения в органы Национальной полиции.

"Безопасность детей — самая главная задача при подготовке учебных заведений к учебному году. Все рекомендации уже разработаны. В хранилищах должно быть тепло, свет, вентиляция, вода и все для комфортного пребывания во время длительной воздушной тревоги. Обучение детей и персоналу правильному поведению во время тревоги должно стать регулярным", — заявил Шмигаль.

Также участники совещания обсудили вопрос временного размещения внутренних переселенцев в зданиях учебных заведений. По информации МОН, на сегодняшний день 56 тысяч человек проживают в образовательных учреждениях.

Областные военные администрации должны разработать планы размещения ВПЛ в других помещениях, говорится в сообщении.

Напомним, что еще недавно в Минреинтеграции пообещали не выселять переселенцев на улицу из школ.

Ранее вице-премьер Ирина Верещук заявила, что в Украине подготовлено недостаточно бомбоубежищ перед началом учебного года.

Напомним, с нового учебного года в Украине откроются только школы с бомбоубежищами. Родителей учеников Киева заранее предупреждают, что школы столицы без бомбоубежищ будут работать только дистанционно.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.