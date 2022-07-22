Из-под завалов в школе Краматорска спасатели извлекли тела трех погибших. Поисковые работы продолжаются. Об этом сообщили в ГосЧС.

Спасатели расчистили уже 200 тонн разрушенных частей здания.

"За моей спиной вы можете видеть одну из общеобразовательных школ, в которую попал снаряд. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут находиться люди", - сказал заместитель начальника отдела связи со СМИ и работы с общественностью Виктор Серомах.

Напомним, в Краматорске ночными ударами разрушена школа, повреждена пятиэтажка и 85 частных домов.

Накануне в Краматорске в результате ракетных ударов погиб один человек.

Ранее россияне обстреляли Харьков кассетными снарядами, число жертв обстрела рынка увеличилось до четырех человек.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.