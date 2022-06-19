Все строящиеся жилые дома в Украине будут обязаны иметь бомбоубежища.

Это следует из законопроекта №7398, принятого сегодня, 19 июня, Верховной Радой.

Градостроительная документация теперь обязательно должна включать информацию о планируемых инженерно-технических мерах гражданской защиты.

"Война показала, что в Украине мало надежных укрытий. Значительная часть зданий не оборудована эвакуационными выходами, без доступа к системам водоснабжения и водоотвода, не приспособлена для хранения продуктов питания, не говоря уже о возможности защитить население в случае применения оружия массового поражения", - комментирует необходимость принятия законопроекта депутат от фракции "Слуга народа" Елена Шуляк.

Ранее мы писали, что после визита в Харьков Владимир Зеленский собрался вместо разрушенных "панелек" строить дома с бомбоубежищами и термомодернизацией.

Также "Страна" сообщала, что в новом учебном году в Украине откроются только школы с бомбоубежищами.

Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, как в связи с российской агрессией в Украине Министерство образования и науки собирается дерусифицировать школьную программу по литературе, убрав оттуда всех русских классиков.