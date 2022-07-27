Россия разрушила более 18 тысяч гражданских объектов в Украине и нанесла около 300 ударов по военным объектам.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, на сегодня наибольшее количество обстрелов зарегистрировано в Луганской области - более 4 тыс. В Донецкой области взрывы фиксировались почти 3 тысячи раз, дальше идет Николаевская область, которую обстреливали почти 700 раз.

"Органы правопорядка ежедневно фиксируют около полусотни обстрелов украинских городов и поселков. Например, только за сутки в полицию поступила информация о 36 обстрелах населенных пунктов, в результате которых погибли 17 человек, 37 получили ранения", - сообщил Енин.

Как писала "Страна", в Украине за время войны стало меньше тяжких преступлений, но стало больше криминала с оружием и угоном авто.

По данным ООН, в Украине из-за войны погибли более 5,2 тыс. гражданских, однако с каждым месяцем мирных гибнет все меньше.

Тем временем война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.