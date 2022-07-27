Мэр Винницы Сергей Моргунов в комментарии "Стране" сообщил, что убытки в результате последнего ракетного удара по городу составили до 240 млн. гривен.

"Это сумма не учитывая зданий: Дом офицеров и Дом быта. Все актируется, будет передано соответственно на возмещение потом, когда будем получать репарации", - сообщил мэр Винницы.

Кроме этого, он сообщил, что уже идут выплаты компенсаций семьям погибших. "Процедура такая: люди пишут заявления с соответствующими документами: свидетельство о смерти или то, что человек действительно был в стационаре. По компенсациям раненым не готов сейчас сказать. А по погибшим уже выплачивают, не всем, потому что не все еще подали документы. Люди в шоке", - сказал мэр Винницы.

По его словам, в больнице все ещё остаются люди, которые пострадали в результате удара.

"В целом на стационаре находятся около 36 человек. Часть людей выписали, по лекарствам все предоставили", - рассказал Моргунов.

Напомним, российские войска ударили по центру Винницы посреди белого дня 14 июля ракетами "Калибр". Там была уничтожена медклиника, все, кто был внутри, погибли. Разрушен Дом офицеров, здания и магазины рядом. Погибли 26 человек, среди который трое детей.

Кроме того, "Страна" побывала на месте событий. Последствия атаки ужасающи.