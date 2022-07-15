С начала полномасштабного вторжения россияне нанесли по гражданским объектам в Украине более 17 300 ударов. При этом по военным объектам зафиксировано всего около 300 ударов.

Об этом в эфире телемарафона первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.



"В последнее время мы видели прицельные удары именно по гражданским объектам. Я специально попросил сводную информацию, сколько попаданий было в военные объекты российскими ракетами, а сколько – в гражданские. Для сравнения: с начала широкомасштабной агрессии – 17 314 ударов по гражданским объектам, и чуть более 300 поражений – по военным", - сказал он.

Напомним, вчера россияне ударили ракетами по центру Винницы. В результате погибли 23 человека, среди них трое детей.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" подробно писала о главных событиях вчерашнего дня.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.