Народный депутат от партии "Слуга народа" Денис Маслов стал новым главой правового комитета Верховной Рады вместо Андрея Костина, которого Зеленский назначил новым генпрокурором.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Телеграм-канале.

"За" назначение Маслова проголосовали 278 народных избранников.

38-летний Маслов - уроженец Кривого Рога, окончил юридический факультет ДНУ им. Гончара, был судьей Днепровского районного суда г. Каменское. Специализируется на гражданском, уголовном и хозяйственном праве. Второе высшее образование получил по специальности "Банковское дело".

С 16 июня 2020 сменил юридическую сферу деятельности на политику, став народным депутатом Украины от партии "Слуга народ", номер 138 в списке.

Член комитета Верховной Рады по правовой политике выдвигал следующие законодательные инициативы:

в сфере судоустройства и социальной справедливости;

безопасности дорожного движения и соблюдения правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, по которым граждане смогут фиксировать нарушения правил дорожного движения на мобильных устройствах для привлечения нарушителей к ответственности;

уголовного судопроизводства без длительного затягивания уголовных производств сторонами.

совершенствования судебного контроля за исполнением решений хозяйственных и гражданских судов, создания эффективного судебного контроля за наиболее социально важными категориями судебных дел (трудовые, семейные споры, возмещение вреда и т.п.);

социальной и правовой защиты военнослужащих и членов их семей, обеспечении права военнослужащих при инвалидности или утрате трудоспособности, в случае ухудшения состояния здоровья на получение денежной помощи от государства.

Напомним, Маслов сменит на посту главы правового комитета Верховной Рады Андрея Костина, кандидатуру которого на должность главы Офиса генпрокурора 27 июля поддержал правоохранительный комитет Рады.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

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