США ожидают, что на занятых армией РФ территориях Украины проведут фиктивные референдумы с целью аннексии, и предлагают действовать быстро в связи с этим.

Такое заявление сделал госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге 27 июля.

Блинкен сказал, что Штаты будут "действовать быстро, чтобы дать понять России, что эти тактика не сработает".

Какие именно действия предпримет в связи с подобной перспективой Вашингтон, госсекретарь не сообщил.

Что касается остальных государств, они, по мнению Блинкена, "обязаны осудить эти планы российского правительства и дать понять, что они никогда не признают эти незаконные действия".

"В противном случае не стоит удивляться, когда Россия реализует свои планы или если другие страны последуют ее примеру в будущем", – резюмировал он.

Ранее "Страна" писала, что "референдум" о вхождении "ДНР" в состав России может пройти в середине сентября.

Также мы сообщали, что в Мелитополе, похоже, уже начинается подготовка к "референдуму". В городе появились стенды с лозунгом "Мы один народ с Россией" и наружная реклама такого же содержания.