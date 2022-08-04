В Донецке под обстрел попали "Донбасс палас" и драмтеатр, где прощались с погибшей "полковником ДНР". Видео
В Донецке под обстрел 4 августа попали драмтеатр и гостиница "Донбасс палас", расположенные в центре города.
Об этом сообщают российские СМИ.
В драмтеатре, как сообщается, проходило прощание с погибшей "полковником ДНР" Ольгой Качурой ("Корса"), которая до 2014 года работала в горловской милиции, после чего перешла на сторону "ДНР". С началом войны командовала дивизионом РСЗО. В Украине Качура заочно приговорена к 12 годам тюрьмы.
После обстрела прощание с Качурой решили перенести.
Также под обстрел попала расположенная рядом гостиница "Донбасс палас". На видео видны тела пострадавших, лежащие на земле.
В "ДНР" заявляют, что в результате обстрела центра Донецка погибли два человека.
Отметим, что Донецк подвергается ежедневным обстрелам. Вчера от ударов пострадал Куйбышевский район.
А позавчера в результате обстрела Киевского района Донецка погиб один человек и 14 ранены.
Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.