Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил, что запускает миссию по установлению обстоятельств обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой области.

Соответствующее заявление генсек сделал в среду, выступая на пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Гутерриш отметил, что ООН "получила запросы от России и Украины о проведении расследования".

"Я принял решение в соответствии со своими полномочиями и возможностями запустить миссию по установлению фактов", - сказал генсек ООН. Он добавил, что "не имеет полномочий для запуска уголовного расследования".

"Идет подготовка задач в рамках данной миссии по установлению фактов, о них будет доложено правительствам России и Украины", - пояснил Гутерриш.

Также генсек ООН предупредил, что стороны конфликта в Украине должны воздерживаться от действий, угрожающих мирному населению.

Ранее в ООН заявляли, что готовы направить в Еленовку группу экспертов для расследования гибели украинских пленных.

Затем там сообщили, что получили запросы от Украины и России с требованием провести расследование удара по следственному изолятору в Еленовке.