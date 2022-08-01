Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш получил запросы от Украины и России с требованием провести расследование удара по следственному изолятору в населенном пункте Еленовка Донецкой области.

Об этом сообщил на брифинге представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь получил запросы от обеих сторон провести расследование данного вопроса", — сказал Дюжаррик.

Как подчеркнул представитель генсека, ООН приступила к изучению этого вопроса и пытается уточнить наличие условий, которые сделают возможным проведение расследования организацией.

Ранее в ООН заявляли, что готовы направить в Еленовку группу экспертов для расследования гибели украинских пленных.

Между тем Генштаб ВСУ заявил, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Как сказали в Генштабе, это было сделано, чтобы скрыть пытки и убийства украинских заключенных.