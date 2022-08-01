Предварительные выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что взрывы в колонии в Еленовке вызвало термобарическое оружие, а не ракетный удар.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в эфире телемарафона.

"Предварительные выводы экспертов говорят о том, что способ этого убийства - термобарическое оружие. Не ракетные обстрелы, в этом они уверены. Это подтверждает и информация, над которой в настоящее время работают органы досудебного расследования под руководством процессуальных прокуроров", - сказал Андрей Костин.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что россияне намеренно обстреляли колонию в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Погибли более 50 человек, более 70 - ранены.

По данным украинской разведки, убийство украинских пленных в Еленовке совершили наемники из состава частной военной компании "Вагнер". Также, по его информации, главная цель взрыва - утаивание фактов тотального хищения средств, выделенных на содержание украинских военнопленных.

Ранее мы писали, что посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимыми обстрел колонии в Еленовке и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими пленными.