Россияне согласились отдать Украине тела убитых пленных в Еленовке.

Об этом заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"Могу сообщить, что мы получили сигнал, что они готовы вернуть тела наших героев, но с формулировкой – после окончания расследования. На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили. Но мы ждем", – сказал он.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что 31 июля Украина сделала запросы в Россию с требованием передать тела пленных, погибших в колонии Еленовки Донецкой области.

Кроме того, в Украине считают, что по Еленовке ударили россияне, чтобы скрыть свои преступления. Генеральный прокурор Андрей Костин заявил о том, что предварительные выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что взрывы в колонии в Еленовке вызвало термобарическое оружие, а не ракетный удар.

Ранее мы писали, что посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке нуждается в расследовании.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.