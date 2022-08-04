В Харькове ночной ракетный обстрел Немышлянского района пришелся по предприятию. Из-за ударов образовались две огромные воронки диаметром семь и восемь метров.

Об этом сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, обстрел велся ракетами С-300 с территории Белгородской области РФ. По факту ночного удара по городу открыто уголовное производство.

Тем временем в Харьковской области из-за обстрелов противника за сутки ранены четыре человека - три женщины и мужчина.

А в Чугуеве от прилета снаряда погиб 58-летний мужчина, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Напомним, накануне Синегубов, отвечая на слухи о наступлении войск РФ на Харьков, заявил, что в ближайшие дни враг может усилить ракетные удары.

Отметим, что в последней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что под Харьковом идут бои. Россияне пытаются наступать в направлении Байрак - Гусаровка (к югу от Балаклеи Харьковской области). Там боевые действия продолжаются.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.