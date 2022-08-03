В Куйбышевском районе Донецка утром 3 августа сообщают об обстреле. Над домами поднимается черный дым.

Соответствующие видео публикуют местные телеграм-каналы.

Также сообщается, что на Семашко в Кировском районе из-за обстрела загорелись два частных дома, на месте работают спасатели.

Паблики пишут, что погибла женщина.

Напомним, вчера сообщалось, что в результате обстрела Киевского района Донецка погиб один человек и 14 ранены.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.