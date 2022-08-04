В результате утреннего обстрела Николаева 4 августа повреждены жилые дома. Одна из ракет попала в проезжую часть, другая – в тротуар. Обе не разорвались.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Предварительно, в результате сегодняшнего удара по городу обошлось без жертв и пострадавших.

Из-за вечернего обстрела в селе Заря вчера были ранены два человека.

Также в сети публикуют видео и фото вечернего обстрела города.

Напомним, Николаев находится под постоянными обстрелами. Вчера в городе под удар попали многоэтажные дома, аптека, магазины и причал.

Также мы сообщали, войска РФ нанесли удар по супермаркету в Николаеве.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.