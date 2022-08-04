В ВСУ заявили, что войска РФ не смогут пройти на Киевском направлении во второй раз
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что российская армия во второй раз не пройдет на Киевском направлении, так как украинские бойцы намного лучше подготовлены к возможному наступлению.
Об этом со ссылкой на Наева сообщает Командование Объединенных сил ВСУ.
Он заявил, что были проанализированы действия врага на этом направлении.
"Изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления враждебных сил.
Анализируя вероятные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков", - сказал Наев.
Также он он выразил уверенность, что "враг этим направлением больше не пройдет".
Ранее сообщалось, что в Киев уже вернулись около трех миллионов жителей.
Вместе с тем, писали, что Пушилин заявил об амбициях на Киев и другие крупные города Украины.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
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