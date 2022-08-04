Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев считает, что российская армия во второй раз не пройдет на Киевском направлении, так как украинские бойцы намного лучше подготовлены к возможному наступлению.

Об этом со ссылкой на Наева сообщает Командование Объединенных сил ВСУ.

Он заявил, что были проанализированы действия врага на этом направлении.

"Изучив этот опыт, предусмотрели и наши адекватные действия. Оборонные позиции расположены именно в тех местах, где наибольшая вероятность наступления враждебных сил.

Анализируя вероятные вражеские действия, мы создали комплексную систему огневого поражения, которая предусматривает поражение противника на дальних подступах и в глубине его боевых порядков", - сказал Наев.

Также он он выразил уверенность, что "враг этим направлением больше не пройдет".

Ранее сообщалось, что в Киев уже вернулись около трех миллионов жителей.

Вместе с тем, писали, что Пушилин заявил об амбициях на Киев и другие крупные города Украины.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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