В Киев уже вернулись около трех миллионов жителей - мэр Кличко
В Киев уже вернулись около трех миллионов постоянных жителей столицы.
Такую цифру привел мэр города Виталий Кличко в интервью изданию The Telegraph.
Кроме того, по его словам, в Киеве сейчас находятся еще около 100 тысяч переселенцев. Но детей немного, поэтому городские власти предупреждают, что с 1 сентября откроются не все школы.
В начале марта, на пике оттока киевлян, Кличко сообщал, что в городе остались менее 2 миллионов жителей.
Также мы писали, что власти Киева разъяснили порядок выдачи бесплатных продуктов населению на случай боев в городе.
Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.
Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.
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Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.
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