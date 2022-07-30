В Киев уже вернулись около трех миллионов постоянных жителей столицы.

Такую цифру привел мэр города Виталий Кличко в интервью изданию The Telegraph.

Кроме того, по его словам, в Киеве сейчас находятся еще около 100 тысяч переселенцев. Но детей немного, поэтому городские власти предупреждают, что с 1 сентября откроются не все школы.

В начале марта, на пике оттока киевлян, Кличко сообщал, что в городе остались менее 2 миллионов жителей.

Также мы писали, что власти Киева разъяснили порядок выдачи бесплатных продуктов населению на случай боев в городе.

Кроме того, "Страна" рассказывала, что в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.

Война в Украине продолжается уже 157-й день. "Страна" следит за происходящим 30 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 156-го дня войны.

К югу от Бахмута украинские силы отбили атаки на Вершину (где у противника вчера был частичный успех) и на Семигорье. При этом за Новолуганское бои продолжаются

Также продолжается штурм позиций ВСУ в районе Соледара. Американский Институт изучения войны считает, что россияне пытаются сохранить взятый темп вокруг Бахмута, снизив интенсивность атак на Северск.

Южнее противник вел наступление на Авдеевку, Пески, Опытное, Красногоровку и Великую Новоселку. Все, кроме последнего населенного пункта - в районе Донецка. По данным Генштаба, атаки отбиты, по данным "ДНР" - есть постепенное продвижение.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, может ли РФ пойти в атаку на юге.