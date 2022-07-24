Киевская городская военная администрация разъяснила механизм бесплатной выдачи населению Киева продуктов в случае активных боевых действий в столице, которые не ожидаются, но возможны.

Получить товары можно будет на основании письменного заявления лица или его представителя и предъявив в центрах предоставления административных услуг паспорт гражданина Украины (для иностранцев и лиц без гражданства – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий специальный статус), идентификационный код, справку переселенца.

Безвозмездное обеспечение продуктами будут происходить на основании выданного по заявлению талона.

Заниматься этим будут органы социальной защиты населения, территориальные центры социального обслуживания, центры соцслужб для семьи, детей и районных администраций.

Выдавать продукты будут в случае, если на территории будут вестись активные бои и возможности купить товар за деньги не будет.

Ранее мы писали, что с начала войны в Киеве пострадало более 640 жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, в городе с начала войны прозвучало 458 сигналов воздушной тревоги.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".