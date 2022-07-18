Война в Украине выбивает из бизнеса по доставке товаров и различных сервисов для покупателей (в частности, по кэшбек) все больше компаний.

В частности, назревает скандал вокруг службы доставки Justin. Эта фирма входит в Fozzy Group, и до недавнего времени работала по всей Украине, имела порядка 500 отделений.

Еще в начале войны Justin (как, впрочем, и некоторые другие логистические операторы) закрыла ряд отделений, прекратив выдавать посылки. Но, в отличи от конкурентов, которые со временем смогли решить проблемы с зависшими отправлениями и уплаченными за ними деньгами, по Justin все гораздо сложнее.

В апреле компания анонсировала начало возврата средств, перечисленных наложенным платежом за товары, а в начале мая пообещала "за две недели" выдать все посылки. Процесс действительно пошел, но через какое-то время все снова остановилось.

На сегодняшний день отделения Justin не работают, на связь с клиентами компания не выходит, сайт не обновлялся с 4 мая.

По данным нашего источника, близкого к компании, служба доставки "закрылась". При этом, якобы, вопрос с посылками (которые люди так и не получили), решается.

"Скорее всего, они будут доставлены "Новой почтой", - говорит наш источник.

Впрочем, в пресс-службе "Новой почты" нам заявили, что "ничего об этом не знают". То есть, что будет с тысячами посылок на миллионы - непонятно.

Точно так же зависли деньги кэшбека, которые украинцы собирали за покупки. К примеру, программа Mastercard Rewords, которая была доступна клиентам отечественных банков, также закрыта. Людей предупредили о "последнем шансе" выбрать за свои баллы доступные бонусы (ваучеры в магазины или товары), а остальные средства станут донатом ВСУ.

Но это еще не худший вариант. Некоторые программы по кэшбек просто стали недоступными пользователям, а что с накопленными деньгами - вопрос открытый.

То есть, часть инфраструктуры, на которой базировалась интернет-торговля, попросту перестала работать.

Разбирались, что в Украине с покупательскими и сервисами и службами доставки.

Что случилось с Justin

Служба доставки Justin в последние годы активно развивалась. На волне карантина на ее базе четь супермаркетов "Сильпо" запустила доставку продуктов питания. На начало войны, как указано на официальном сайте Fozzy Group, Justin имела больше 450 отделений в 128 городах Украины. Анонсировались низкие тарифы - от 25 гривен, плюс бесплатная доставка из магазинов-партнеров.

В марте служба доставки Justin сообщила, что "в связи с ситуацией в стране отделения временно не работают". Что стало неприятным сюрпризом для многих украинцев. Тем более, что процесс доставки посылок, которые уже были заказаны и оплачены, оставался непонятным.

"Вы без предупреждения отправили назад посылку, еще и в накладной указали неправильный номер отправителя. Почему не предупредили?", "Верните мои посылки, которые вы держите у себя уже две недели" - подобных сообщений полно на странице службы доставки в Фейсбуке. В Justin отвечали, что ситуация под контролем, посылки проходят инвентаризацию, и скоро люди все получат.

В конце апреля появилась новая информация - о старте процедуры возврата средств за наложенные платежи. Предлагалось два способа.

Первый - обратиться в компанию "Электрум пеймент Систем", оправив по вайберу свои данные, а также номер отделения, в котором удобно получить средства. "Электрум пеймент Систем" - это оператор электронных финансовых и платежных инструментов, который имеет лицензию НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Мы отправили сооьбщение на вайбер по указанному номеру, но ответа так и не получили. Невозможно также дозвониться на номер, который указали клиентам в Justin.

Второй заявленный способ возврата денег, потраченных на оплату посылок наложенным платежом - перечисление на банковскую карту (нужно было предварительно отправить по электронке фото всех страниц паспорта, номер плательщика налогов, номер карты).

Как рассказывают нам клиенты Justin, часть людей действительно получили деньги, но далеко не все.

4 мая Justin анонсировала выдачу посылок, заверив, что наконец-то прошла инвентаризация, тысячи посылок уже выданы, остальные - в процессе. Но предупредили, что доступ сейчас есть не ко всем отделениям, в этом случае, возможно, придется подождать. Также заявлялась возможность оправки посылок "альтернативным почтовым оператором" - если Justin Больше не работает в вашем городе. В службе доставки предупредили о том, что часть посылок могут оказаться "поврежденными" или "утраченными". В этом случае обещали обязательно рассмотреть возможность компенсаций стоимости, но - "после возобновления претензионной работы".

Майское сообщение на сайте Justin - последнее. В пресс-службе Fozzy Group, куда мы обратились за комментариями о судьбе службы доставки, а также клиентских посылок и денег, нам пока ничего не ответили ("Страна" опубликует ответ, как только его получит). Обратившись в Fozzy как клиенты Justin, мы получили совет звонить на горячую линию службы доставки. "Мы технически не имеем доступа к данным программы", - сказали нам в компании. Дозвониться на горячую линию также не удалось.

Источник, близкий к Fozzy, сказал нам, что Justin "закрылся". А посылки, якобы, "доставит "Новая почта". В самой "Новой почте", к слову, эту информацию не подтвердили. В пресс-службе заявили, что "ничего об этом не знают".

Между тем, служба международной доставки Fozzy - Post International - продолжает работать. В конце июня сеть "Сильпо" сообщила о запуске новой службы доставки продуктов и готовой еды - Loko.

"Отделения Justin базировались, в основном, в магазинах сети "Фора", и их много в пригороде, небольших населенных пунктах, часть из которых сильно пострадали от боевых действий. Поэтому не исключаю, что часть посылок потеряна. Возможно, людям что -то компенсируют, но, скорее всего, это будет в долгую. Что касается работы на рынке доставки сейчас, то она может быть выгодна только очень большой сети, которая сможет зарабатывать на объемах, несмотря на подорожание топлива и сложности с логистикой. Иначе тариф будет очень высоким", - говорит наш источник на рынке логистики.

По словам руководителя адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, согласно закону о почтовой связи, украинцы, которые не получили посылки или средства могут обращаться с претензиями к почтовому оператору. А, если реакции нет, - в суд.

"Решение, скорее всего, будет в пользу истца, компанию обяжут вернуть стоимость посылки, доставки и прочие расходы. Кроме того, согласно закону о защите прав потребителей, людям положено 3% от суммы компенсации за каждый день просрочки", - отметил Кравец.

Как работают другие службы доставки

Служба доставки Delivery на начало июля возобновила работу 300 отделений по стране.

С 31 августа обещает скидки в 20% на доставку гуманитарных грузов (медикаменты, средства гигиены, продукты, одежда и др) в наиболее опасные регионы. Но скидки "именные" = предварительно нужно подать анкету. Также эта служба доставки развивает международное направление - доставку личных вещей за границу (цены от 665 гривен за посылку весом до 2 килограмм), доставку стройматериалов и др.

Также практически возобновила работу своей сети служба доставки Meest Express. При этом тарифы выросли - их пересчитали в соотвествии с ростом курса доллара. Отметим, что компании пока не удалось полностью решить проблемы, возникшие вначале войны - некоторые клиенты ждут свои посылки уже по три месяца.

"Новая почта", как мы уже писали, снизила тарифы на доплату при отправке нескольких посылок по одной накладной (10 -30 гривен вместо 30-50 гривен в зависимости от веса), Также на 33% снизился тариф на доставку личных вещей в Польшу. При этом доставка из зарубежных интернет-магазинов, наоборот, подорожала на 10-20% что в компании пояснили ростом цен на горючее.

"Укрпочта" с 1 июля этого года также подняла тарифы - в среднем на 14%. Посылка весом до килограмма по Украине стоит 35 гривен вместо 31, а до 15 килограмм - 75 гривен вместо 65. В компании это пояснили ростом цен на доставку.

Но появились новые услуги. С июля УП перевозит крупногабаритные грузы (велосипеды, автомобильные запчасти и пр.) во всех областных центрах и еще ряде городов (Кривой Рог, Кременчуг и др).

Скидки сгорели?

С начала войны, помимо посылов, проблемным направлением стали проекты по накоплению кэшбек - части средств, которые зачисляют на карту и которые затем можно использовать на новые покупки.

Отметим, что многие банки с начала войны объявили о приостановке таких проектов (теперь некоторые их снова возвращают, но не все).

Программа Mastercard Rewords, которая была доступна клиентам отечественных банков, также закрыта. Людей предупредили о "последнем шансе" выбрать за свои баллы доступные бонусы (ваучеры в магазины или товары), а остальные средства станут "донатом".

Но в банковскими картами все более-менее понятно. Кэш-бэк закрывали с предварительным уведомлением, и средства можно было потратить до того, как они обнулятся.

Другое дело - коммерческие проекты, которые обещали кэш-бэк за покупки в магазинах- партнерах. Эти средства аккумулировались в личных кабинетах клиентов и ранее их можно было тратить на покупки. Сейчас такая возможность есть не всегда.

К примеру, на проекте Letyshyops людям предлагают вывести свои кэшбеки на потребности ВСУ. В компании заявляют, что стали партнерами фонду "Повернися живим" и уже вывели около 162 тысячи евро кеэшбека. Интересно, что в России, где до войны letyshyops активно работал, вспыхнул скандал - пользователи массово жалуются, что не могут зайти в свои личные кабинеты, а при попытке вывести средства, им предлагают только один способ - донаты на ВСУ.

"В начале марта 2022 года Игорь Гнатовский (основатель проекта, бизнесмен из Винницы - Ред) объявил, что Letyshyops остановил работу в России, что будет ему стоить порядка 50 млн долларов убытков. Гендиректо сервиса ничего не сказал о текущем балансе кэшбека на заблокированных аккаунтах россиян - сохранится он или аннулируется, но теперь понятно, что все накопленные средства вывести не получится", - написало российское издание vc.ru, где на днях вышло расследование по работе сервиса Letyshyops.

Отметим, что украинские клиенты сервиса формально могут вывести средства на банковские карты, но в реальности сделать это удается не всем.

Еще один кэшбек проект - Grivasi- с начала войны не работает. "Ранее через него получала возврат части средств за покупки с Али экспресс. Плюс тут можно было выводить минимальные суммы - от 5 долларов на мобильный счет. Но сервис просто неожиданно "умер" со всеми накопленными деньгами", - рассказывает нам киевлянка Алина. Такая же история со Smarty Sale.

Сервис Payback работает, и, как заверяют его представители, вывод кэшбека проходит в штатном режиме. Но все же есть одно "но" - заминка может случится, якобы, по вине магазинов - участников программы. "Есть вероятность, что до окончания военного положения в стране партнеры не будут подтверждать начисленные кэш-бэки", опасались в компании в марте этого года. Теперь же говорят, что ситуация нормальная, и после возобновления доставки в Украину посылок с Али экспресс и IHerb ожидают увеличения потока клиентов (возврат средств составляет до 5% и 3,5% соответственно).

Отметим, что при этом даже на работающие сервисы пользователи жалуются - заявляют, что идут задержки с начислением средств, но главная проблема - вывод. Деньги настойчиво предлагают жертвовать на благотворительность или перечислять ВСУ (при этом подтверждений целевого использования средств пользователям, как правило, не дают) или же ждать зачисления, которое непонятно когда будет.

Что интересно - представители сервисом ссылаются на военное положение, отмечая, что магазины до его окончания могут и не подтверждать кэшбек - все на их усмотрение.

"На самом деле вполне возможно, что сами сервисы не выполняют свои обязательства перед магазинами по количеству клиентов, которые приходят от них. Поэтому, соответственно, и ритейл задается вопросом - стоит ли давать скидки", - говорит Кравец.