В Бородянке на трассе М-07 Киев-Ковель-Ягодин обустроен проезд на месте разрушенного моста через реку Здвиж.

В Киевской областной военной администрации сообщили, что на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта.

Рядом с мостом проложили объездную дорогу. По ней может проехать, как пассажирский, так и грузовой транспорт.

Напомним, что ранее под Киевом запустили временный насыпной мост через реку Ирпень. Через эту переправу можно добраться до Киева из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля и других соседних сел на северо-западе от столицы.

Также мы писали, что в Демидове Киевской области открыли проезд по мосту через реку Ирпень, после того, как он был поврежден ударом молнии и детонацией мины в опоре моста.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

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