Украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают наносить удары по российским военным опорным пунктам, скоплениям личного состава, базам тылового обеспечения и складам боеприпасов.

Об этом сообщает британская разведка.

В Минобороны Британии считают, что это, скорее всего, повлияет на пополнение материально-технического снабжения российских военных и окажет давление на российские подразделения боевой поддержки.

По данным британской разведки, российские силы почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденных Антоновского и железнодорожного мостов в районе Херсона.

Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы скрыть мост от возможного оборудования для наведения ракет. В разведке считают, что это "подчеркивает угрозу, которую Россия ощущает из-за возросшей дальности и точности западных систем".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.