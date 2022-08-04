В ночь с 3 на 4 августа войска РФ снова ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Из "Градов" россияне выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя. Предварительно, люди не пострадали.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его словам, в результате обстрела Никополя один дом уничтожен, почти 50 - повреждены. Также пострадали около 30 хозяйственных сооружений. На территории двух домовладений произошел пожар.

Также обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3 000 никопольцев.

В Криворожском районе враг ударил "Ураганами" по Карповской и Широковской громадам.

В Широком разрушены жилые дома. Пострадала 44-летняя женщина. После оказания ей помощи она лечится дома.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.