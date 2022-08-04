Из-за обстрелов вспыхнули пожары. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В ночь с 3 на 4 августа войска РФ снова ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Из "Градов" россияне выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя. Предварительно, люди не пострадали.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По его словам, в результате обстрела Никополя один дом уничтожен, почти 50 - повреждены. Также пострадали около 30 хозяйственных сооружений. На территории двух домовладений произошел пожар.

Также обстрелом повреждены здания и техника трех местных предприятий, более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света более 3 000 никопольцев.

В Криворожском районе враг ударил "Ураганами" по Карповской и Широковской громадам.

В Широком разрушены жилые дома. Пострадала 44-летняя женщина. После оказания ей помощи она лечится дома.

последствия обстрелов днепропетровской области

последствия обстрелов днепропетровской области

последствия обстрелов днепропетровской области

последствия обстрелов днепропетровской области

последствия обстрелов днепропетровской области

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник  создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России". 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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