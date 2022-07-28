Российские войска в четверг, 28 июля, обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Под огнем оказалась Широковская громада. Пострадало агропредприятие.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, обстрел велся из РСЗО. Один человек погиб, еще двое получили ранения. На месте попадания произошел пожар, над его ликвидацией работают спасатели.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.