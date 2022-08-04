В Офисе президента Украины отреагировали на заявление организации Amnesty International, которая обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет у жилых районов.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что это - попытка остановить поставки оружия Запада.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Жаль, что такая организация как Amnesty принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - написал Подоляк.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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