Утром в четверг, 4 августа, россияне обстреляли из минометов и артиллерии Сумскую область, под огнем оказались три громады.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в своем Телеграм-канале.

Рано утром было 12 минометных прилетов и 10 прилетов из артиллерии по Шалигинской громаде. Затем обстреляли из минометов Краснопольскую громаду, выпустили 8 снарядов.

В Новослободской громаде - 6 прилетов по частным домам, улицам и огородам. Предварительно - без пострадавших.

Напомним, граничащая с РФ Сумская область постоянно подвергается обстрелам.

По данным Генштаба ВСУ, враг ведет разведку у границ Черниговской и Сумской областей.

Тем временем,война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.