Международная организация Amnesty International обвинила ВСУ в размещении военных на гражданских объектах и пусках ракет вблизи жилых массивов. Правозащитники при этом обращают внимание, что это не оправдывает многочисленные неизбирательные атаки РФ, в результате которых погибают мирные жители, и которые являются военными преступлениями.

Об этом говорится в отчете на сайте организации.

По данным Amnesty International, военные размещаются, в том числе, в школах и больницах.

"Такая тактика нарушает международное гуманитарное право и подвергает опасности мирных жителей, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели", - пишет организация.

В результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура, сообщают правозащитники.

К такому выводу авторы доклада, который появился на сайте организации, пришли после мониторинга ситуации с апреля по июль. Эксперты изучали российские удары в Харьковской, Николаевской областях и на Донбассе.

"Исследователи обнаружили доказательства того, что украинские силы наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах", - говорится в документе.

Большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких километрах от линии фронта. При этом "имелись жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданских лиц, такие как военные базы или густые леса поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов".

При этом, как пишет Amnesty International, перечисленные нарушения никоим образом не оправдывают неизбирательные атаки России, в результате которых погибло и было ранено бесчисленное количество мирных жителей.

Многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с применением оружия неизбирательного действия, в том числе запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов или другого оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

"Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Неизбирательные нападения, которые убивают или ранят гражданских лиц или наносят ущерб гражданским объектам, являются военными преступлениями", - говорится в отчете правозащитников.

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