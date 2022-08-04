Подоляк назвал четыре "простые составляющие", которые нужны Украине для переговоров с РФ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре позиции, которые необходимы Киеву для переговоров с Россией.
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих", - написал Подоляк.
Среди них:
- "Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику.
- ПВО/ПРО, чтобы защитить города.
- Ударные беспилотники - лучшие охотники.
- Бронетехника для контрнаступлений".
Напомним, вчера сообщалось, что Кремль хочет переговоров по Украине, по словам, недавно встречавшегося с Путиным экс-канцлера Шредера.
В Киеве в СНБО назвали его "спецоперацией" РФ.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.
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