Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал четыре позиции, которые необходимы Киеву для переговоров с Россией.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Чтобы говорить с Россией, нужно иметь правильную переговорную позицию. Она содержит четыре простых составляющих", - написал Подоляк.

Среди них:

"Дальнобойная артиллерия, РСЗО и ATAСMS, чтобы уничтожить российскую логистику. ПВО/ПРО, чтобы защитить города. Ударные беспилотники - лучшие охотники. Бронетехника для контрнаступлений".

Напомним, вчера сообщалось, что Кремль хочет переговоров по Украине, по словам, недавно встречавшегося с Путиным экс-канцлера Шредера.

В Киеве в СНБО назвали его "спецоперацией" РФ.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

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